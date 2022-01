Besmettingscijfers en ziekenhuisopnames vallen alweer mee. Einde lockdown in zicht?

De coronacijfers van vandaag laten nog steeds geen explosie van gevaarlijke besmettingen zien. Het aantal nieuwe besmettingen is licht hoger dan gisteren, maar is geen record. Het aantal patienten in de ziekenhuizen blijft dalen.

De kersverse minister Ernst Kuiper moet aan het eind van de week besluiten of de maatregelen moeten blijven. Werkgevers, ondernemers, winkeliers, sportschoolhouders, van alle kanten komt de roep om afschaffing van de lockdown of minstens versoepeling.

Deze cijfers maken het lastig de huidige strikte beperkingen te handhaven. Vooral de ontwikkeling in de ziekenhuizen biedt daarvoor geen onderbouwing.

29.039 nieuw gemelde positieve testen

146 nieuwe ziekenhuisopnames

21 nieuwe IC-opnames

18 nieuwe overlijdens

Er liggen op dit moment 1.488 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 386 op de IC.

Er liggen nu 38 covid-patiënten minder in het ziekenhuis dan gisteren en 205 minder dan 7 dagen geleden.