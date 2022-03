Jodiumtabletten uitverkocht: waarom je ze niet preventief moet nemen

Sinds Poetin zijn kernwapens in paraatheid heeft gebracht, slaan Nederlanders uit voorzorg jodiumtabletten in. Ze zijn vrijwel overal uitverkocht.

De pillen met kaliumjodide zijn normaal alleen voor zwangere vrouwen of mensen onder de 40 die in de buurt van een kerncentrale wonen. Mocht er iets gebeuren met zo'n centrale dan moeten omwonenden die pil zo snel mogelijk innemen.

Apotheker Annemieke Horikx aan EditieNL: "Door de kerncentrale kan er radioactief jodium vrijkomen en dat wordt opgenomen in de schildklier. Dat wil je voorkomen, want radioactieve stoffen kunnen veel schade aanbrengen en leiden tot kanker. Met behulp van de tabletten zorg je dat je schildklier verzadigd raakt met niet-radioactief jodium." Zo kan het radioactieve jodium niet meer worden opgenomen.

Maar het is absoluut niet de bedoeling dat je de jodiumtabletten preventief in gaat nemen. "Je kunt er bijwerkingen van krijgen, ook op de schildklier. In jodiumtabletten zit kalium, en dat kan ook leiden tot hartproblematiek zoals hartritmestoornissen."

Het is wel degelijk mogelijk dat radioactief materiaal vanuit Oekraïne in Nederland terechtkomt, maar dat hangt erg af van de windrichting. Meteoroloog William Huizinga bij EditieNL: "Af en toe komt de wind weleens uit het zuidoosten. Bij sommige patronen komt de luchtstroom oorspronkelijk uit Oekraïne of de regio van de Zwarte Zee."