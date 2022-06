Verontrustend coronanieuws uit Portugal: komt de herfstgolf al in de zomer?

Terwijl de coronacijfers in ons land al weken aan het dalen zijn en de pandemie helemaal uit het nieuws en de aandacht is verdwenen, komt er verontrustend nieuws uit Portugal. In dat vakantieland neemt het aantal mensen dat besmet is met sars-CoV-2 weer flink toe. Sinds half april is de zevendaagse incidentie verviervoudigd tot rond 1800.

Een reden voor de toename van het aantal gevallen in Portugal is waarschijnlijk de opkomst van de ommicron-subvariant BA.5. Het werd eind april voor het eerst ontdekt in Portugal en sindsdien is het aantal infecties toegenomen - parallel aan de toename van het aantal gevallen. Eind mei was 87 procent van alle besmettingen te wijten aan deze subvariant, schatte de Portugese gezondheidsautoriteit Insa .

Experts vermoeden dat BA.5 zich bijzonder effectief verspreidt omdat dit ommicron-type zich beter kan hechten aan menselijke cellen en kan ontsnappen aan immuniteit van vaccinaties en eerdere infecties, vooral met BA.1.

Duitse experts: "In de afgelopen twee zomers hadden we een zeer laag besmettingsniveau in Europa, deze seizoensgevoeligheid is aanzienlijk lager met BA.5, en we zullen de komende maanden ook toenemende aantallen in West-Europa zien."