7 symptomen dat je te hard sport

Je denkt waarschijnlijk dat is een goed teken is wanneer je tijdens het sporten af en toe door je pijn heen moet. Dat betekent tenslotte dat het werkt. Je grenzen verleggen.

Maar het kan ook zijn dat je je lichaam niet sterker aan het maken bent en je gezondheid beter, maar dat je je lichaam schade toebrengt door te hard te sporten.

“Iedereen loopt het risico te veel te treden, niet alleen atleten kan dat overkomen”, zegt Caitlin Lewis, MD , arts in sportgeneeskunde.

Symptomen van te hard trainen kan bestaan uit spierpijn die langer dan twee dagen duurt, gezwollen spieren, warm aanvoelende spieren. Als je te ver gaat kun je ook chronische tendinitis krijgen.

We regelmatig over zijn grenzen gaat loopt het risico van een ernstige mate van overtreding. Dat komt vooral voor bij triatleten en andere duursporters. Maar als jij in je drukke leven niet genoeg slaapt en wel heel veel sport loop je het risico ook.

Tekenen van overtraining kunnen zijn:

Een diep gevoel van vermoeidheid.

Energie verlies.

Chronische verkoudheden , infecties en andere ziekten.

Slapeloosheid.

Gewichtstoename.

Uithoudingsvermogen daalt.

Voor vrouwen, een verlies van hun menstruatie

In het lijstje staat ook gewichtstoename. Daar zit een probleem. Vaak denken mensen dat als ze aankomen ze harder moeten sporten.

Volgens dr. Louis moet je voor herstel van overtreding de tijd nemen. Dat kan minstens 6 tot 8 weken rust vergen.