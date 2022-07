Coronavirusmutant BA.2.75 baart zorgen over de hele wereld

Het snel veranderende coronavirus heeft een super besmettelijke omicron-mutant voortgebracht die wetenschappers zorgen baart. De variant is wijd verbreid in India en duikt op in tal van andere landen, waaronder Nederland.

Wetenschappers zeggen dat de variant - BA.2.75 genaamd - zich snel verspreidt en immuniteit van vaccins en eerdere infecties omzeilt. Het is onduidelijk of je er zieker van wordt dan van andere omicronvarianten, waaronder de wereldwijd prominente BA.5.

"Het is nog te vroeg s om te veel conclusies te trekken," zei Matthew Binnicker, directeur klinische virologie bij de Mayo Clinic in Minnesota. "Maar het lijkt erop dat, vooral in India, de besmettelijkheid exponentiële toename vertoont."

De nieuwste mutant is gespot in verschillende verre staten in India en lijkt zich daar sneller te verspreiden dan andere varianten, zegt Lipi Thukral, van de Council of Scientific and Industrial Research-Institute of Genomics and Integrative Biology in New Delhi. Het is ook gedetecteerd in ongeveer 10 andere landen, waaronder Nederland, Australië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada.

De variant lijkt zich niet heel veel aan te trekken van vaccins en eerdere besmetting. Maar experts zeggen dat vaccins en boosters nog steeds de beste verdediging zijn tegen ernstige COVID-19.

"Sommigen zullen misschien zeggen: 'Nou, vaccinatie en stimuleren heeft niet voorkomen dat mensen besmet raken.' En ja, dat is waar. Maar wat we hebben gezien, is dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt en sterft aanzienlijk is afgenomen. "