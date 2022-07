Inmiddels 656 mensen besmet met apenpokken, onder wie 3 vrouwen

Het aantal mensen in Nederland bij wie het apenpokkenvirus is vastgesteld, is opgelopen tot 656. Sinds de laatste update, afgelopen donderdag, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 107 positieve tests geregistreerd. Sinds vorige week maandag zijn 153 besmettingen bevestigd, en dat komt overeen met het groeitempo in de weken ervoor.

Het aantal positief geteste vrouwen is gestegen van één naar drie. Eerder bleek een "kind in de basisschoolleeftijd" besmet te zijn geraakt. De meeste mensen die positief zijn getest, zijn mannen die seks hebben met mannen.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

Omdat het virus wel relatief veel rondgaat onder mannen die seks hebben met mannen houdt het RIVM er rekening mee dat de komende pride-evenementen, waaronder Pride Amsterdam, een brandhaard kunnen worden.