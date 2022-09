Aangepast koortslipvirus succesvol tegen kanker: eerste patiënt genezen

In het Verenigd Koninkrijk wordt een aangepast koortslipvirus ingezet in de behandeling van kanker. Eén patiënt is daardoor genezen, bij anderen slonken de tumoren.

De verzwakte en gemodificeerde versie van het koortslipvirus infecteert schadelijke kankercellen en vernietigt ze. Langere studies zijn nodig, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend voor mensen met vergevorderde kanker.

Zo'n veertig patiënten zijn behandeld met de virusinjecties, die rechtstreeks in de tumor worden geplaatst. Enerzijds activeren ze het immuunsysteem en anderzijds laten ze de kankercellen barsten.

Hoofdonderzoeker professor Kevin Harrington noemt de resultaten bij de BBC 'werkelijk indrukwekkend'. “Het is zeldzaam om zulke goede responspercentages te zien in klinische proeven in een vroeg stadium, aangezien deze in de eerste plaats bedoeld zijn om de veiligheid van de behandeling te testen, en het gaat om patiënten met zeer gevorderde kankers waarvoor de huidige behandelingen niet meer werken”, zei hij.

Volgens dr. Marianne Baker van Cancer Research UK, kunnen de resultaten de behandeling van kanker compleet veranderen. “Deze nieuwe virale therapie is veelbelovend in een kleinschalige eerste proef. Nu hebben we meer studies nodig om na te gaan hoe goed het werkt."