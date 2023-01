De nieuwe omicronvariant is XBB.1.5. Hij komt niet uit China, maar uit Amerika

Terwijl politici zich opwinden over besmettingen uit China komt de nieuwe omicronvariant van de andere kant, uit de VS. Het gaat om de mutant XBB.1.5. Hij is besmettelijker dan de oudere varianten en is in de VS inmiddels dominant. Ook in Engeland rukt hij op.

De eerste berichten lijken er op te wijzen dat er misschien bij ons wel extra mensen ziek worden, maar XBB.1.5 is niet gevaarlijker, lijkt het.

XBB.1.5 is het product van recombinatie: twee afstammelingen van BA.2, de subvariant die in april een bescheiden golf van gevallen in de VS veroorzaakte, verwisselden stukjes van hun genetische code, wat resulteerde in 14 nieuwe mutaties in de spike-eiwitten van het virus vergeleken met BA.2, en een nieuwe sublijn, XBB.