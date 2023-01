Nieuwe Amerikaanse richtlijn voor obesitas bij kinderen: medicijnen en opereren vanaf 13 jaar

In de categorie 'Only in America' deze week het immense obesitasprobleem in de VS en de manier waarop de gezondheidszorg dit wil oplossen.

Kinderen vanaf 13 jaar die lijden aan obesitas krijgen naast dieet-, sport- en andere leefstijladviezen vanaf nu ook medicatie en operaties aangeboden.

“Wachten werkt niet”, zegt dr. Ihuoma Eneli. “We zien dat kinderen steeds dikker worden en een grote kans hebben om als volwassene ook (morbide) obees te worden.”

Overgewicht kan leiden tot allerlei ernstige gezondheidsproblemen, zoals hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en depressie.

Dr. Sandra Hassink gooit er nog een schepje bovenop en stelt opereren en een wekelijkse injectie met medicijnen bij kinderobesitas gelijk aan een inhaler voor luchtwegpatiënten: “Het is niet anders dan een ziekte als astma. Nu hebben we een soort inhaler uitgevonden, maar dan voor obese kinderen.”

Liefst 20 procent van de kinderen en adolescenten en zo'n 42 procent van de volwassen Amerikanen lijden aan obesitas of morbide obesitas volgens het Center for Disease Control and Prevention. In de jaren zestig was dit respectievelijk 6 en 13 procent van de bevolking in de Verenigde Staten.

Toch hameren Amerikaanse artsen op dure medicatie en heftige operaties, die niet zonder risico zijn voor de kinderen. “Obesitas is geen leefstijlprobleem, het is geen leefstijlziekte. Biologische factoren zijn vooral verantwoordelijk voor de aandoening”, zegt directeur Aaron Kelly van het Center for Pediatric Obesity Medicine.