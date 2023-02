Waarom gember gezond is

Gember, afkomstig van een bloeiende wortelplant, is gezond. Het wordt sinds de 9e eeuw gebruikt in oosterse geneeskundepraktijken en is ook een hoofdbestanddeel van de Aziatische, Indiase en Caribische keuken.

Diëtiste Candace O'Neill, RD, deelt via Cleveland Health Clinic de bonte rij gezondheidsvoordelen van gember..

Pijnstilling

Verse gember heeft een krachtige verbinding genaamd gingerol, die antioxiderende eigenschappen bevat en ontstekingsenzymen vermindert.

Gedroogde gember bevat ook ontstekingsremmende stoffen, maar gingerol verandert van vorm bij verhitting in een andere stof die niet zo effectief is.

Verbetert de regulering van de bloedsuikerspiegel

Gingerol zou ook de rol van gember kunnen verklaren bij het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel . "De gember vermindert enzymen die koolhydraten afbreken en helpt dus bij het metabolisme van glucose (suiker), " zegt O'Neill op. Heilzaam tegen diabetes 2 dus,

Vermindert misselijkheid

Het eten van verse gember kan helpen bij verschillende vormen van misselijkheid, waaronder ochtendmisselijkheid, bewegingsziekte en de bijwerkingen van sommige chemotherapieregimes. "Gember kan nuttig zijn omdat het helpt de manier waarop voedsel door je maag-darmkanaal beweegt, maagmotiliteit genoemd, te verbeteren en serotoninereceptoren in onze darmwand te blokkeren".

Kan de groei van bacteriën remmen

Sommige onderzoeken snuggeren dat bepaalde elementen in gember (zoals gingerol) mogelijk antibacteriële eigenschappen hebben, hoewel er ook meer onderzoek nodig is om definitieve conclusies te trekken.