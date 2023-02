Europeaan genezen van hiv

Een Europese man is genezen van hiv na een stamceltransplantatie vanwege leukemie. Daarvoor werden stamcellen gebruikt met een specifieke genetische mutatie. Hij is de derde Europeaan die op deze manier is genezen.

De 53-jarige man leeft nu al vier jaar in goede gezondheid zonder hiv-behandelingen te ondergaan. Dat meldt het UMC Utrecht, dat het ICIStem-programma leidt, specifiek bedoeld voor dit type patiënt.

De stamcellen die de man ontving hadden een genetische mutatie waardoor in de afweercellen een aanhechtingsplaats ontbreekt voor het hiv-virus, zo valt te lezen in vakblad Nature.

Na de Berlijn-patiënt en de Londen-patiënt is de man, die in Düsseldorf wordt behandeld en daarom de Düsseldorf-patiënt heet, de derde Europeaan die officieel van hiv is genezen.