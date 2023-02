Enquête: 9 op de 10 probeerden de afgelopen 5 jaar af te vallen – maar 44% kwam juist meer dan 8 kilo aan

Als lijnen niet lukt, in tegendeel, ben je niet de enige. Uit een peiling onder 2.000 Amerikanen die op enig moment in hun leven hebben geprobeerd af te vallen, blijkt dat 95 procent in de afgelopen vijf jaar heeft geprobeerd af te vallen. Echter, 44 procent heeft de afgelopen vijf jaar zoveel geworsteld dat ze uiteindelijk 8 kilo of meer zijn aangekomen.

Voor 2023 zegt 62 procent dat ze – gemiddeld – 10 kilo af willen vallen. Meer dan de helft (58%) erkent echter dat hun doel ambitieus is. Hoewel 72 procent zegt dat afvallen dit jaar een grote prioriteit voor hen is, geloven bijna evenveel (71%) dat vermoedelijk niet lukt.