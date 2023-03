FBI denkt dat coronavirus uit Chinees laboratorium kwam

De baas van de FBI, Christopher Wray, heeft in een vraaggesprek gezegd dat zijn organisatie er al geruime tijd van overtuigd is dat de meest waarschijnlijke oorsprong van het coronavirus "een incident in een laboratorium in China" is. Maar hij beklemtoonde dat het opduiken van het virus nog steeds wordt onderzocht en hij er niet veel over kan vertellen omdat veel materiaal staatsgeheim is.

Bovendien klaagde Wray dat China onderzoek naar de oorsprong van het virus dwarsboomt. De Amerikaanse ambassadeur in Beijing heeft er deze week bij de Chinese regering op aangedrongen meer openheid te geven over de herkomst van het virus. Het Wuhan Instituut voor Virologie zou mogelijk aan de wieg hebben gestaan van de virus en de pandemie.

China noemt de stelling dat het virus uit een Chinees laboratorium komt laster. Beijing verwijst naar een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2021 dat de theorie dat het virus uit een Chinees laboratorium komt "extreem onwaarschijnlijk" noemt. Het rapport is zwaar bekritiseerd en de leiding van de WHO heeft tot een nieuw onderzoek opgeroepen. In China zijn ondertussen verhalen gelanceerd dat het virus niet uit Wuhan, maar uit een Amerikaans militair laboratorium in Frederick, Maryland, komt.