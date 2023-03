VS slaan alarm vanwege verspreiding dodelijke schimmel

De potentieel dodelijke schimmelinfectie Candida auris baart de Amerikaanse gezondheidsdiensten (CDC) grote zorgen. Het aantal gevallen is in een jaar tijd verdubbeld.

In 2020 nam het aantal gevallen al met 59 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Het jaar daarna volgde een verdubbeling. Niet alleen de snelle toename, ook de geografische verspreiding is zorgwekkend, aldus CDC-onderzoeker Meghan Lyman.

"Ook zorgelijk was een verdrievoudiging in 2021 van het aantal gevallen dat resistent was tegen echinocandinen, de klasse geneesmiddelen die het vaakst wordt aanbevolen voor de behandeling van de ziekte”, klinkt het in een rapport.

Een infectie met Candida auris leidt tot hoge koorts en koude rillingen waar geen antibiotica tegen helpt. De infectie kan zich verspreiden naar het zenuwstelsel en de organen, waarna een patiënt kan overlijden. Een op de drie mensen die geïnfecteerd raakt, sterft aan de ziekte.