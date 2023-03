Mysterieuze hepatitis bij kinderen komt door corona

Over de hele wereld doken vorig jaar gevallen op van acute lever­ontsteking bij kinderen. Het blijkt het gevolg van corona, zij het indirect. De afweer van de kinderen was minder door de lockdown en/of ontregeld door een infectie met sars-CoV-2, schrijft De Standaard

Het waren vooral baby’s, peuters en kleuters die vorig jaar last ­kregen van gele huid, buikpijn en algemene verzwakking. Wereldwijd leden ruim duizend kinderen aan een vorm van ‘hepatitis’, die soms zeer ernstig verliep. Wereldwijd hebben bijna 50 kinderen een ­levertransplantatie ondergaan en zijn 22 kinderen gestorven. Niemand kon de golf van hepatitis (met een piek in april) bij kinderen verklaren, want ze bleken niet ­besmet met een van de ‘typische’ virussen die hepatitis kunnen veroorzaken. Nu leggen drie papers, die zojuist verschenen zijn in het vaktijdschrift Nature, een link met de coronacrisis.

De drie studies uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk komen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie: de kinderen met de mysterieuze vorm van hepatitis waren bijna allemaal besmet met het virus AAV2. Dat is opmerkelijk, want AAV2 is helemaal geen nieuw virus. Het merendeel van de bevolking komt er ooit mee in contact, vaak voor het eerst als jong kind.

De onderzoekers wijzen er in hun papers op dat door de coronamaatregelen veel jonge kinderen nauwelijks in contact kwamen met virussen zoals AAV2. Na de versoepelingen was er dan een grote groep kinderen vatbaar voor zulke virussen en maaktedie een ‘gesynchroniseerde’ golf van infecties door. Wat dat effect mogelijk nog versterkte: door minder contact met allerlei virussen tijdens de ­coronacrisis hebben de kinderen hun immuunsysteem niet kunnen trainen.