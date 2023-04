Skippybal-cyste van 100 kilo verwijderd bij Poolse vrouw

Het was een hele bevalling voor een 24-jarige Poolse vrouw: artsen van het academisch ziekenhuis in de Poolse stad Rzeszów haalden een 100 kilogram zware cyste, met een diameter van ongeveer 1 meter uit haar buik.

De doktoren hadden naar eigen zeggen nog nooit zo'n grote cyste gezien. De vrouw, 1,58 meter lang en voor de operatie 182 kilogram nog zwaar, paste door haar grote buikomvang niet in de CT-scanner. Ook het maken van een echo was moeilijk vanwege de groei van het monstreuze goedaardige gezwel aan haar linker eierstok, schrijft een woordvoerder van het ziekenhuis op Facebook.

De patiënt durfde aanvankelijk niet naar het ziekenhuis, maar toen haar klachten steeds erger werden, klopte ze toch aan bij medisch personeel. Ze had last van haar rug, kon niet ver meer lopen en haar conditie werd met de week slechter.

Tijdens de gecompliceerde operatie sneden de artsen in de cyste, waardoor zo'n 100 liter vocht vrijkwam. Er werden geen andere afwijkingen in de buikholte gevonden. De vrouw is dolblij en hoopt haar oude leven weer te kunnen oppakken. "Mijn plannen zijn: het ziekenhuis uit, van mijn uitgerekte huid afkomen, terug aan het werk en een gezin stichten", vertelt zij.