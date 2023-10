Snurken voor je vijftigste verjaardag is gevaarlijker dan je denkt

Snurken zorgt niet alleen voor frustratie en slapeloze nachten bij de bedpartner. Voor mensen onder de vijftig die veel snurken, is het geronk mogelijk een medische 'red flag' voor de gezondheid van het hart, schrijven medische wetenschappers in een nieuw onderzoek.

Link met beroerte

Jongvolwassenen die lijden aan snaapapneu – waar slaaponderbrekingen, slecht ademen en snurken symptomen van zijn – hebben namelijk 60 procent meer kans op een beroerte op middelbare leeftijd, vergeleken met mensen die veel minder of helemaal niet snurken, schrijft The Independent.

Happen naar adem

De data van 766.000 Amerikaanse volwassenen tussen 20 en 50 jaar is voor de studie geanalyseerd. Zo'n 7500 deelnemers bleken slaapapneu te hebben, vaak zonder dat ze zich ervan bewust waren. “Slaapapneu komt heel veel voor, maar we negeren het vaak omdat we denken dat het iets onbeduidends is of gewoon iets vervelends”, legt Stanford-onderzoeker Sanjiv Narayan uit aan de Britse kwaliteitskrant.

Medische 'red flag'

Huisartsen zouden vaker aan hun patiënten moeten vragen of ze snurken, en het als 'red flag' voor de hartgezondheid moeten zien. “Bij slaapapneu wordt de druk in de longen opgevoerd, omdat je niet goed kunt ademen. Totdat je happend naar adem wakker wordt. Dat oefent druk uit op het hart, dat de hartkamers wat uitrekt. Dat kan leiden tot hartritmestoornissen”, vertelt Narayan.

Druk op het hart

“Een andere mogelijke oorzaak voor de gevaren van snurken voor het hart ligt in het feit dat het zuurstofgehalte in het bloed telkens een fractie van een seconde inzakt bij mensen die last hebben van slaapapneu. En ook dat zorgt voor druk op het hart, besluit de professor.