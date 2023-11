Waarom sinassapelsap niet gezond is

Veel mensen denken dat ze goed bezig zijn omdat ze dagelijks een glas sinasappelsap drinken. Niet zo'n goed idee.

Sinaasappelsap is een goede bron van vitamine C, maar het bevat ook veel suiker. Een glas sinaasappelsap bevat ongeveer 10 gram suiker, wat gelijk is aan ongeveer 2,5 suikerklontjes. Als je iedere dag een glas sinaasappelsap drinkt, krijg je dus veel suiker binnen.

Te veel suiker kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en tandbederf.

Daarnaast bevat sinaasappelsap geen vezels. Vezels zijn belangrijk voor een goede spijsvertering en voor een verzadigd gevoel.

Als je iedere dag sinaasappelsap drinkt, is het daarom beter om te kiezen voor een glas versgeperst sinaasappelsap met vruchtvlees. Zo krijg je toch wat vezels binnen.

Een voedingsdeskundige in de Frankfurter Allgemeine: "Veel mensen geloven nog steeds dat sinaasappelsap gezond is en vol vitamines zit. Sinaasappelsap uit de supermarkt is een zwaar bewerkt product dat geen voordelen heeft voor onze gezondheid. Het eten van een sinaasappel is veel gezonder. Niemand zou eraan denken om zes sinaasappels tegelijk te eten. Dat is veel te veel suiker. Zelfgemaakt sap is beter, maar niet echt gezond. Zo nu en dan een beetje sinaasappelsap drinken kan geen kwaad, maar als vast onderdeel van je ontbijt zou ik het niet aanraden."