Marc van Ranst over het grote verschil tussen ‘een griepje’ en griep

Iedereen die zich in deze tijd van het jaar beroerd voelt of snottert denkt dat hij 'een griepje' heeft. Onzin, zegt de Belgische viroloog Marc van Ranst. De griep is een serieuze ziekte waaraan mensen sterven. Hij legt uit hoe je het verschil merkt.

“Van die verkoudheid kun je niet zeggen wanneer die begonnen is. Plots ben je aan het snotteren en valt die loopneus op. Je weet hoogstens dat het er ‘sinds vanochtend’ is. Of dat denk je toch. Bij de griep is dat anders. Je kan op de middag perfect gezond zijn, om twee uur nog steeds. En dan om drie uur (knipt met de vingers, red.) ben je plots aan het rillen met 39 graden koorts en voel je je doodziek. Bij twijfelgevallen is er de Thuis-, Familie- of Netflix-test. Als je nog zin hebt om te kijken, is het een verkoudheid. Bij échte griep wil je in het donker liggen en slapen. Ook wie ziek in bed nog twittert of tiktokt, heeft waarschijnlijk een verkoudheid. Eigenlijk al wie z’n symptomen beschrijft als een ‘griepje’, kampt met een verkoudheid.”