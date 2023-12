6 duidelijke tekenen dat je te weinig water drinkt

Voor veel mensen valt het niet mee om genoeg water te drinken. Je denkt er niet aan, je hebt geen dorst en drinkt liever koffie. Het kan zijn dat je ongemerkt toch voldoende water binnen krijgt, maar het kan ook dat je structureel vocht tekort komt. Dat merk je aan deze zes verschijnselen.

1. Je zweet niet tijdens het sporten

Als je lichaam gedehydrateerd is dan kan het stoppen met zweten. Je kunt dan oververhit raken. Er is immers onvoldoende vocht om de warmte af te voeren via zweet.

2. Je hebt droge plekjes

Ondanks dat je huid vet genoeg is, krijg je toch droge of schrale plekjes. Dat kan een teken zijn van een vochttekort.

3. Je hebt een slechte adem

Je speeksel zorgt ervoor dat de bacteriën die een slechte adem veroorzaken geen vrij spel krijgen. Maar als je niet voldoende drinkt, maakt je lichaam niet genoeg speeksel aan.

4. Je hebt vaak honger

Je hersenen kunnen dorst met honger verwarren. Daardoor ga je meer eten in plaats van drinken. Wil je afvallen, neem dan eerst een glas water voor je gaat eten.

5. Je bent regelmatig ziek

Chronische dehydratatie heeft ook een invloed op je immuunsysteem. Ieder orgaan in ons lichaam heeft water nodig. Om ziektes te vermijden moet er voldoende vocht zijn in je mond, neus en keel.

6. Je valt niet af

Je bent op dieet, maar het lukt niet om kilo's kwijt te raken. Dat kan komen doordat je te weinig water drinkt. Dehydratatie vertraagt je stofwisseling.