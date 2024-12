8 manieren om weer in slaap te vallen als je 's nachts wakker wordt

Het is midden in de nacht en plots ben je wakker, klaarwakker. Je dacht even dat het al ochtend was, maar de wekker wijst drie uur aan, of half 4. In plaats van snel weer weg te doezelen, ga je piekeren. En altijd over dingen die de volgende dag zo erg niet blijken te zijn. Hoe zorg je ervoor dat je toch weer in slaap valt?

Slaapexperts komen op CNN met acht tips:

Maak je niet druk

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is goed om je te realiseren dat dingen 's nachts erger lijken doordat het hersengebied waar emoties en gedachtes gereguleerd worden dan minder actief is. Daardoor is de controle op angstgebieden minder sterk en lijken je zorgen in de nacht erger. Kijk niet op de klok

Een nacht slecht slapen is echt niet zo erg. Ga je dus niet opwinden over hoeveel uur slaap je nog hebt. Lukt dat je niet, draai dan de wekker om, zodat je niet ziet hoe laat het is. Zorg voor goede slaaphygiëne

De temperatuur in je slaapkamer is veel belangrijker dan je denkt. Zorg dat het lekker koel is, zet overdag een raam open voor frisse lucht, zorg dat je kussen niet te dik of te dun is en leg een prettig deken op je bed. Houd je smartphone uit je slaapkamer

Een beetje scrollen op je smartphone zorgt er niet voor dat je weer in slaap valt. Daar is het licht te fel voor en de activiteit te actief. Een e-reader is de oplossing: lees een simpel, niet te spannend boek, dim het achtergrondlicht en voor je het weet slaap je weer. Sta op

Slaap je niet binnen 20 minuten ga dan even uit bed. Loop een rondje, ga naar het toilet of drink een kop thee en probeer het dan nog een keer. In het donker naar het plafond staren zorgt voor stress en frustratie. Bovendien moet je je bed niet gaan zien als een plek waar je lang wakker ligt. Drink geen alcohol voor het slapengaan

Alcohol zorgt ervoor dat je snel in slaap valt, maar het maakt je slaap ook minder diep, waardoor je sneller weer wakker wordt. Je kans op doorslapen is groter als je de alcohol laat staan. Doe een slaapmeditatie

Er zijn speciale slaapmeditaties en ontspanningsoefeningen, die je niet alleen afleiden, maar er ook voor zorgen dat je je spieren ontspant en je ademhaling tot rust brengt. Daardoor val je sneller weer in slaap. Adem diep in en uit

Militairen gebruiken deze oefening om snel te kunnen slapen in allerlei omstandigheden. Adem gedurende zes seconden diep in door de neus, houd je adem even vast en adem dan langzaam weer uit door de mond. Herhaal dit een aantal keer tot je ademhaling rustig en kalm wordt.

Bron(nen): CNN