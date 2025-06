Rijdt je écht zuiniger op E5 dan E10?

Sommige automobilisten zweren bij 'supreme/excellium' E5, terwijl anderen geen cent teveel willen uitgeven en standaard E10-benzine in de tank gooien. Goedkoop is duurkoop, wordt wel gezegd. Maar geldt dat ook hierbij?

“Sinds de kapotte lambdasonde van mijn Ford Fiesta is vervangen, tank ik op advies van het garagebedrijf vaker E5-benzine”, vertelt AD-lezer Cees Bouma. “Het valt mij op dat mijn auto beter rijdt op E5 en ook minder brandstof verbruikt in vergelijking met E10. Is dat verbeelding of niet?”

Feit of fabel

Uiteraard heeft auto-expert Niek Schenk zijn antwoord paraat: “Nee, het is een feit. E10-benzine bevat meer bio-ethanol en dat heeft een lagere energiedichtheid dan pure benzine. Daarom bevat E10 iets minder energie per liter dan E5. Het kan leiden tot een wel 5 procent hoger verbruik. Daar staat tegenover dat E10 (vroeger bekend als Euro 95) goedkoper is.

E5-benzine is vergelijkbaar met de Euro 98 of Super Plus van vroeger en wordt nog steeds voor oudere auto’s geadviseerd. Hoewel het ook voor sommige nieuwe auto’s wordt voorgeschreven. Dan gaat het meestal om modellen die extreme prestaties moeten leveren, zoals sportauto’s. Op E5 draaien automotoren net wat soepeler.

Weekmakers

In de tankklep en het instructieboekje (gedrukt of online) zie je welke benzine jouw auto kan hebben. In oudere auto’s (grofweg van voor de eeuwwisseling) kan E10 op den duur schade veroorzaken aan de motortechniek. Dan gaat het niet om roest, maar om onderdelen van het brandstofsysteem die gemaakt zijn van rubber, zoals leidingen en afdichtingen. Ethanol lost namelijk weekmakers in rubber op, waardoor dat te hard en poreus wordt. Na verloop van tijd valt het rubber uit elkaar en krijg je motorproblemen.

Dit geldt echt alleen voor oudere auto’s, want tegenwoordig gebruiken autofabrikanten andere rubbersamenstellingen met weekmakers die wél bestand zijn tegen ethanol. Daarom kun je bij de meeste benzineauto’s van hooguit zo’n 25 jaar oud gerust E10 tanken.”