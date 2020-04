De simpele manier om te weten of je te zwaar bent

Jarenlang hebben we geloofd dat het BMI ons antwoord gaf op de vraag of we te zwaar zijn. Het wordt steeds duidelijker dat het een slechte maatstaf is als het om je gezondheid gaat.

Of je extra gezondheidsrisico’s loopt door je gewicht wordt beter voorspeld door je buikvet. Zowel diabetes als hartproblemen kun je voorzien door de omvang van je buik.

En het is simpel en er komt geen formule aan te pas. Pak een meetlint en meet de omvang van je buik een paar centimeter boven je heup. Adem gewoon en trek je buik niet kunstmatig in. Voor een vrouw is 88 centimeter de grens, en 80 ideaal. Voor een man 100 centimeter. Of een minuut kun je weten of je ongezond dik bent….