Vrouwen hebben veel liever een familieman dan een carrièreman

Lange tijd wilden vrouwen niets liever dan een man met een flitsende carrière, maar die tijd is voorbij. Vrouwen geven nu de voorkeur aan een echte familyman. De reden? Ze willen ook zelf ruimte hebben voor een carrière.

Nog steeds besteedt een vrouw twee keer zoveel tijd aan het huishouden als een man. Dat is niet wat vrouwen willen blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. Vrouwen vinden het bijvoorbeeld aantrekkelijker als een man langer thuisblijft dan het wettelijke vaderschapsverlof en niet direct weer gaat werken als hun kind geboren wordt.

Verder blijkt ook dat stellen gelukkiger zijn als de man meer gefocust is op het gezin in plaats van op de carrière. Er zijn minder conflicten over de verhouding werk en privé en dat zorgt voor een betere levenskwaliteit. Vrouwen willen bovendien steeds meer een eigen carrière waardoor het logisch is dat de man een stapje terugdoet op dat gebied.

Dat is voor het hele gezin voordelig. Mannen die niet enkel op hun werk zijn gericht, ervaren meer welzijn, een betere gezondheid en een fijnere relatie. Kinderen ontwikkelen zich sociaal beter als hun vader vaker thuis is.