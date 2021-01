Wat ons lichaam doet als het koud wordt

Het is – eindelijk – koud. Dat merkt je lichaam. Gemeld door de sensoren van de opperhuid activeert het schildklierhormoon hormonen om de lichaamstemperatuur te reguleren. Net als andere zoogdieren moeten wij een temperatuur van 37 graden behouden om gezond te blijven.

Voor ons lichaam is de snelste manier om warmte te produceren spiertraining. Als het koud is trekken de spieren snel samen, zonder beweging te veroorzaken: ze huiveren. De vaten van de huid worden nauwer om de bloedtoevoer naar de buitenkant van het lichaam te beperken en de warmte in de centrale en vitale delen van het lichaam te behouden.

Het vernauwen van de slagaders vereist veel inspanning van het hart, waardoor de hartslag stijgt. De spijsvertering versnelt om koolhydraten, eiwitten en vetten te absorberen die essentieel zijn voor het creëren van warmte. De kou is goed voor het verbranden van calorieën. Ons metabolisme wordt versterkt. Ons bloed wordt minder vloeibaar, met meer b rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes. We hebben het over hemo-concentratie.

En dan haasten we ons naar de verwarming en kachel en komt het lichaam weer tot rustig.