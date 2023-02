Waarom je de waterkoker van je hotel beter niet kunt gebruiken

De kans dat je de waterkoker in je hotel nog gaat gebruiken voor koffie of thee na lezing van dit stukje is klein. In een boek van Jacob Tomsky over dingen die je niet wilt weten over hotels staat dat er gasten zijn die de waterkoker gebruiken om erge vlekken uit hun ondergoed te koken.

Er staan nog meer nare weetjes. Zo is de afstandsbediening van de TV het smerigste object in de meeste hotelkamers. Iedereen heeft hem in zijn handen, niemand maakt hem ooit schoon. Dat je de glazen beter even zelf kunt afwassen voor je er uit drinkt spreekt voor zich. Maar dat je de slechtste kamer krijgt als je boekt via een site met veel korting wisten we dan weer niet. Trouwens: rechtsreeks boeken is vaak niet duurder dan via Booking of een andere hotelsite. En je kunt ook onderhandelen.