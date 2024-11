Hebben buikspieroefeningen eigenlijk wel nut?

Stel: je wilt een sixpack en een platte buik. Dat ga je vermoedelijk buikspieroefeningen doen. Thuis of op een van de buikspiertoestellen in de sportschool. Maar het is de vraag of dat goed bestede energie is. Uit recent onderzoek blijkt functionele training effectiever is voor algehele gezondheid en stabiliteit dan traditionele crunches of sit-ups.

Effectiviteit Buikspieroefeningen

Traditionele buikspieroefeningen zoals crunches en sit-ups zijn namelijk niet zo effectief als vaak wordt gedacht. Hoewel ze de rechte buikspieren (rectus abdominis) versterken, activeren ze niet altijd de diepere kernspieren die essentieel zijn voor stabiliteit en een goede houding.

Bovendien kunnen deze oefeningen bij verkeerde uitvoering ook juist slecht voor je zijn, omdat ze leiden tot rugklachten door herhaalde flexie van de wervelkolom.

In plaats daarvan blijken functionele oefeningen zoals planken effectiever voor het trainen van de gehele core. Dat zijn oefeningen die e buik-, rug- en bekkenbodemspieren versterken en stabiliseer. Daarnaast is het goed om meerdere spiergroepen tegelijk te activeren, waaronder de diepe buikspieren. Daarnaast hebben plankoefeningen een lagere kans op blessures en een betere transfer naar dagelijkse activiteiten dan traditionele buikspieroefeningen

Buikspieren Mythe

Buikvet kan niet plaatselijk worden verbrand door specifieke oefeningen

Vetverlies gebeurt over het hele lichaam door caloriebeperking en cardiovasculaire training

Een laag vetpercentage is essentieel voor zichtbare buikspieren, ongeacht de intensiteit van buikspieroefeningen

Alternatieve Core Oefeningen