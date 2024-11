Trump met bondgenoten naar vechtsporttoernooi in New York

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - Aankomend president Donald Trump heeft zijn verkiezingsoverwinning gevierd met een bezoek aan een vechtsporttoernooi in New York. Hij ging met de bevriende techmiljardair Elon Musk naar de Ultimate Fighting Championship (UFC) en bracht daar uren door.

Het toernooi vond plaats in Madison Square Garden, een evenementenlocatie waar Trump kort voor de verkiezingen nog een grote bijeenkomst hield. Ook dit keer kreeg hij een warme ontvangst. Fans scandeerden "USA, USA" en op een groot scherm verschenen beelden van de campagne. Die video eindigde met de nummers 45 en 47, een verwijzing naar zijn vorige en aankomende presidentschap. Een handjevol bezoekers droeg rode petten met de slogan van Trump: Make America Great Again.

Trump is een vriend van UFC-topman Dana White en liet zich naast Musk ook vergezellen door andere medestanders. Zo waren voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson, beoogd gezondheidsminister Robert F. Kennedy Jr. en toekomstig inlichtingenchef Tulsi Gabbard aanwezig, evenals artiesten Kid Rock en zanger Jelly Roll. De toekomstige president bekeek uiteindelijk meerdere partijen en kletste soms met de deelnemers. Ook danste hij op het nummer YMCA.