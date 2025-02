Plastische chirurgen doen goede zaken dankzij Ozempic

Het lijkt een droom: afvallen zonder moeite te doen en er weer stralend uit zien. Maar dromen zijn doorgaans bedrog en ook deze droom valt voor veel gebruikers van Ozempic tegen. Want je valt inderdaad af, maar je huid verliest ook veerkracht. Je ziet er niet stralend uit, maar...oud. En dat blijkt de nieuwe goudmijn voor plastische chirurgie.

Veel mensen die snel afvallen dankzij dit medicijn merken dat hun huid niet meer terugveert, wat leidt tot een toenemende vraag naar plastische chirurgie. Vooral jongere patiënten, vaak in hun 20’s en 30’s, kiezen nu voor ingrepen zoals bodylifts om overtollige huid te verwijderen en hun lichaam te verfraaien.

De populariteit van GLP-1-medicijnen zoals Ozempic en Wegovy heeft geleid tot een golf van gewichtsverlies bij mensen die geen bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Dit type gewichtsverlies verloopt anders dan bij traditionele methoden, waardoor vooral de huid rond het gezicht, de rug en de billen gaat hangen. Dit motiveert patiënten om plastische chirurgie te overwegen.

En wie dat kan betalen doet dat dus. In de VS is er al een golf en ontstaan wachttijden. Deze procedures kunnen behoorlijk prijzig zijn: de kosten variëren van $20.000 tot $50.000, afhankelijk van de locatie en de complexiteit van de operatie, schrijft de Wall Street Journal.

Maar dat lost niet alles op. Hoewel veel patiënten tevreden zijn met hun resultaten, zijn er ook risico’s verbonden aan deze ingrepen. Littekenvorming en een langdurig herstelproces zijn veelvoorkomende zorgen. Daarnaast waarschuwen artsen dat gewichtstoename na de operatie opnieuw kan leiden tot slappe huid.