Gebruik Ozempic heeft allerlei verrassende gevolgen in de VS: smallere trouwringen en besparen op kerosine

Het gebruik van afslankmedicijnen neemt een grote vlucht. Middelen als Ozempic en Wegovy zijn de reden dat de obesitasepidemie in de VS over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn. Het brengt ook allerlei onverwachte gevolgen met zich mee, zoals besparingen op kerosine.

Vorig jaar zaten zo'n 25 miljoen Amerikanen aan de Ozemic of iets vergelijkbaars. Dat aantal kan nog verdrievoudigen volgens experts.

"Amerika lijkt over de obesitaspiek heen te zijn’’, reageert Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan Maastricht University in het AD. "Tussen 2020 en 2023 nam het percentage mensen met ernstig overgewicht (met een BMI hoger dan 30) af van 41,9 naar 40,3 procent."

Groot: "Amerikanen, maar ook Europeanen, zijn de afgelopen vijftig jaar steeds zwaarder geworden. Dus dit is heel positief. Overgewicht en obesitas gaan gepaard met aanverwante aandoeningen zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten.’’

Maar er is meer: mensen voelen zich ook mentaal beter als ze niet meer te dik zijn en het scheelt veel geld. De kosten van overgewicht en obesitas werden in 2022 geraamd op 79 miljard euro per jaar voor Nederland. Een volwassene met overgewicht kost 11.500 euro, waarvan 4500 euro wordt veroorzaakt door productiviteitsverlies.

"Denk aan verzuim door ziekte, maar ook aan het verschijnsel dat we ‘presenteïsme’ noemen’’, zegt Mickaël Hiligsmann, universitair hoofddocent preventie. "Dit is de fase waarin iemand wel op het werk verschijnt, maar als gevolg van overgewicht minder goed functioneert.’’

Smallere trouwringen

Maar Ozempic met werkzame stof semaglutide, gaat dus ook op andere vlakken veel veranderen, bijvoorbeeld voor supermarkten. Volgens een Amerikaanse studie geeft een gezin waarin één persoon semaglutide gebruikt, jaarlijks 416 dollar minder uit aan eten en drinken.

Voor luchtvaartmaatschappijen zijn de gevolgen juist positief. Als passagiers gemiddeld 4,5 kilo minder wegen zou United Airlines al 80 miljoen dollar per jaar aan kerosine besparen. En een Amerikaanse juweliersketen ziet zelfs een toename van de vraag naar het verkleinen van trouwringen.

Sportscholen hoeven zich niet direct zorgen te maken, omdat mensen minder gaan sporten doordat medicijnen al zorgen voor gewichtsverlies. Bijwerking van de middelen is namelijk dat spiermassa verdwijnt. Om dat te voorkomen, zullen mensen toch de sportschool blijven bezoeken.

Bron: AD.nl