Xi Jinping baalt: Chinezen trouwen steeds minder

Het aantal Chinezen dat trouwt, is vorig jaar opnieuw fors afgenomen. Dat geldt als een tegenvaller voor de autoriteiten. Die willen iets doen aan de bevolkingskrimp en moedigen jonge stellen juist aan om te huwen en kinderen te krijgen.

Uit officiële cijfers komt naar voren dat vorig jaar ruim 6 miljoen stellen hun huwelijk registreerden. Dat waren er een jaar eerder nog 7,68 miljoen. Het aantal huwelijken nam daarmee met ongeveer een vijfde af.

China heeft 1,4 miljard inwoners en is daarmee na India het land met de grootste bevolking. Die bevolking krimpt en vergrijst en daar maken beleidsmakers zich zorgen over. In de komende tien jaar gaan waarschijnlijk ongeveer 300 miljoen mensen met pensioen.

Hoge kosten

De Chinese autoriteiten proberen het tij te keren met allerlei maatregelen. Ze hebben bijvoorbeeld onderwijsinstellingen opdracht gegeven om op een positieve manier aandacht te besteden aan het huwelijk, liefde en gezinnen.

Experts zeggen dat er allerlei redenen zijn waarom jonge Chinezen terughoudend zijn om kinderen te krijgen. Ze noemen onder meer de hoge kosten van kinderopvang en de uitdagingen waar starters op de arbeidsmarkt mee te maken hebben.