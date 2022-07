Een prik tegen overgewicht is nieuwe hype, maar werkt het ook?

Tegenwoordig schrijven sommige huisartsen diabetesmedicijnen voor tegen obesitas. Enkele maanden geleden zijn ze goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese geneesmiddelenautoriteiten als middel tegen ernstig overgewicht.

Tim vertelt in Het Laatste Nieuws hoe het middel Ozempic met de werkzame stof semaglutide hem van zijn coronakilo's afhielp. Hij moest het medicijn dat de hoeveelheid suiker in het bloed verlaagt wekelijks inspuiten in zijn arm of buik.

Hij werd gewaarschuwd voor de bijwerkingen. "Die konden best pittig zijn. Ik heb me tien dagen licht in mijn hoofd gevoeld, een beetje misselijk ook. Bleef dat nog veel langer duren, dan was ik waarschijnlijk gestopt met de medicatie. Een vriend van me had er té veel last van en krijgt sindsdien een ander diabetesmedicijn dat hij dagelijks moet inspuiten. Bij mij verdween het misselijke gevoel gelukkig.” En toegegeven: het middel hielp hem om zo'n 10 kilo eenvoudig kwijt te raken.

Saxenda is een ander populair medicijn. Op TikTok haalde de zoekterm bijna 200 miljoen views. “Het middel is al drie jaar op de markt in België”, zegt professor Luc Van Gaal, obesitasexpert, in Het Laatste Nieuws. “Het is het oudere broertje van Ozempic en veel minder efficiënt. Als je met Saxenda een jaar lang een dieet volgt en goed je best doet, dan verlies je tussen de acht en tien kilogram. Met Ozempic verlies je, zoals Tims getuigenis aantoont, tussen de twaalf en vijftien kilo.”

Synthetisch darmhormoon

Wat er nu precies in die middelen zit? “Semaglutide, de werkzame stof in Ozempic, is de synthetische versie van een natuurlijk darmhormoon”, legt Van Gaal uit. “Het ‘praat’ met de hersendelen die ons een gevoel van verzadiging geven en onderdrukt zo onze eetlust. Plus, het heeft een invloed op ons metabolisme. Omdat dit hormoon bij diabetespatiënten minder goed functioneert, wordt semaglutide al langer gebruikt om diabetes te behandelen. Bij die patiënten merkten we een gunstig neveneffect op: gewichtsverlies en een verminderd risico op hart- en vaatziekten."

Obesitaspatiënten krijgen wel meer dan het dubbele toegediend van wat diabetespatiënten krijgen. En een wondermiddel is het niet: proefpersonen deden er gemiddeld 68 weken over om ruim 15 kilo kwijt te raken. Bovendien moet je net zo goed je leefstijl flink aanpassen. "Wie toch vet of pikant bleef eten, boekte niet alleen minder resultaat, maar kreeg ook langer en vaker te kampen met meer neveneffecten, omdat het synthetische hormoon de darm sowieso extra belast.”