Het Triple-X-syndroom: 1 op de 1000 vrouwen heeft een chromosoom te veel

Een op de duizend vrouwen heeft het Triple-X-syndroom. Dit is een chromosoomafwijking, waarbij je een X-chromosoom teveel hebt in je cellen. De meeste vrouwen hebben geen klachten en weten niet eens dat ze hieraan lijden. Minder dan een op de tien merkt er wel iets van.

De symptomen zijn vaak subtiel en verschillen erg per persoon. De vrouwen zijn vaak langer, de ogen staan soms iets verder uit elkaar en het BMI is lager dan normaal. Ook kunnen er milde problemen ontstaan met beweging en motoriek, zoals scoliose of hypermobiliteit van de gewrichten.

Daarnaast komen geestelijke problemen, zoals depressiviteit en (hypo)manische periodes vaker voor bij een Triple-X-patiënt en treedt de overgang mogelijk eerder in. Deze vrouwen kunnen wel gewoon kinderen krijgen en hebben geen verhoogde kans om het syndroom door te geven.

Soms wordt het X-trisomiesyndroom ontdekt op vroege leeftijd door leermoeilijkheden. Het gemiddelde IQ is 12 punten lager, maar een groot gedeelte van de vrouwen heeft een normale tot hoge intelligentie.

Maartje Oliemans (35) heeft het Triple-X-syndroom en heeft last van scoliose, hypermobiliteit en overbeharing. “Mijn gezichtsbeharing haal ik weg, maar mijn beenhaar scheren vond ik een gedoe. Ik loop met een rollator op dagen dat ik mijn energie wil sparen. Anders kan ik de dag erna niet lang op m’n benen staan. Het maakt me niks uit als mensen me daardoor nakijken, de rollator helpt mij en dat is het belangrijkste.”

Ze vertelt haar verhaal aan Vrouw Magazine: