Is troebel appelsap echt goed voor je huid, spieren en hart?

Vele mensen staren met een gelukzalige blik naar een fles troebel appelsap van een lokale boomgaard. Meer vitaminen, meer mineralen, meer vezels. Dat kan alleen maar supergezond zijn toch?

Nou, dat valt dus vies tegen. Er zitten nauwelijks vezels in appelsap, of het nou de heldere of troebele versie betreft. “Het is een suikerhoudende drank, waarvan is aangetoond dat het de kans op overgewicht en diabetes vergroot,” vertelt voeding- en gezondheidsexpert Iris Groenenberg van het Voedingscentrum aan het AD.

Een liter appelsap bevat circa 105 gram suiker, oftewel 25 suikerklontjes. ”Je kunt beter appels eten. Je krijgt dan ook de vezels en de voedingsstoffen binnen en bent sneller verzadigd.” Dit komt omdat je minutenlang op de appel aan het kauwen bent, in plaats van dat je een glas sap leegdrinkt.

“Dan moet je door de schil heen, je kauwt erop. Je bent zo vijf minuten bezig. Maar als je denkt: hup, een slok, dan is dat glas in minder dan dertig seconden leeg. Het zijn dus extra calorieën die er ongemerkt bij komen”, legt Groenenberg uit.

De voedingsdeskundige bestrijdt dat appelsap goed zou zijn voor het hart, botten, spieren of de huid. “Soms zie je dat er één onderzoek is gedaan waar dan mee aan de haal wordt gegaan. Dat klinkt wel lekker toch, appelsap tegen allerlei kwaaltjes? Maar vaak is daar helemaal geen wetenschappelijke consensus over en is de onderbouwing niet goed.”