Van deze vijf dingen in huis word je onbewust moe

Slaap je goed, maar ben je toch vaak moe? Dan zijn er misschien dingen die invloed hebben op je energieniveau zonder dat je er weet van hebt.

Te warm of te koud

Je wilt niet bibberend achter de laptop zitten natuurlijk, maar te hoge temperaturen zijn binnenshuis ook zeker niet goed, daar word je loom van. Tussen de 18 en 23 graden is ideaal voor overdag. 's Nachts kun je het beste de slaap vatten tussen 15 en 20 graden Celsius.

Tijd om op te ruimen

Spullen die niet netjes op hun plek liggen, rommel links en rechts... Het zorgt voor stress en kost zodoende energie, volgens een onderzoek van de Princeton University. Tijd dus om de boel om je heen goed op te ruimen voor een frisser en energieker gevoel.

De mobiele telefoon

Zet je telefoon op standje vliegtuigmodus of nog beter: verban hem uit de slaapkamer. De verleiding is groot om voor het slapengaan nog even te scrollen op de socials of een appje te beantwoorden, maar het houdt je uit de slaap. Daarnaast werkt het blauwe licht van het apparaat opwekkend. Dit verstoort de slaap. Wees niet bang om de vliegtuigstand aan te klikken. Het alarm gaat gewoon nog af in de ochtend.

Slaperig blauw

Kleuren hebben invloed op je stemming en energieniveau. Zo kunnen rode, oranje of gele accenten in je woon- of werkkamer zorgen voor een toename aan energie en daarmee productiviteit. Blauw maakt juist slaperig.

Lavendel

Dit effect wordt onderschreven door psychologen van de Universiteit van Wesleyan. Lavendel maakt slaperig. Ideaal voor in de slaapkamer, maar niet voor op het werk of in de woonkamer.