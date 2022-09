Waarom overlijden er wekelijks nog steeds honderden Nederlanders meer dan normaal?

Elke week overlijden er honderden Nederlanders meer dan normaal. Dat zijn sinds het voorjaar al zo'n 5000 sterfgevallen meer dan voor corona. Over de oorzaak tasten wetenschappers in het duister, omdat RIVM en GGD uit privacyoverwegingen de data niet vrijgeven.

Het is voer voor complotdenkers en tegenstanders van het coronabeleid: zijn de vaccins toch schadelijk? Deden de coronamaatregelen meer kwaad dan goed? Maar volgens CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen is het meest waarschijnlijk dat het coronavirus zelf de boosdoener is, zegt hij in de Volkskrant. Volgens een Amerikaanse studie lopen mensen die corona hebben gehad nog zeker een jaar vier keer meer kans op onder meer hartaanvallen en beroertes. Ook wordt corona lang niet altijd herkend als doodsoorzaak. En laten de oversterftepieken nu precies samenvallen met de besmettingsgolven van de omikronvariant.

Uitgestelde zorg

Maar toch: het aantal doden door hart- en vaatziektes is niet per se hoger. Zou het dan komen door uitgestelde zorg. "Er waren minder arts-patiëntcontacten. En als er minder mensen onder het vergrootglas liggen, komen er ook minder aandoeningen aan het licht", zegt Van Gaalen in de Volkskrant. Maar gelukkig: er zijn niet plots veel meer kankerdiagnoses zoals werd gevreesd. Ook is de oversterfte te abrupt om door gemiste diagnoses te worden verklaard.

De vaccins zijn hoogstwaarschijnlijk ook niet de oorzaak: na 298 miljoen prikken in Amerika vonden wetenschappers geen enkele doodsoorzaak die was toegenomen. Dan zou het tenslotte nog de hitte kunnen zijn die een rol speelt. In Zuid-Europa is er ook oversterfte, in Zweden en Noorwegen niet.

Conclusie: Niets is zeker. Het zou heel goed een combinatie van factoren kunnen zijn met het coronavirus zelf als belangrijkste oorzaak. Vreemd is het wel, want in Europa is niet overal de oversterfte toegenomen. In Het Verenigd Koninkrijk wel, met maar liefst 10 procent. Ook in Duitsland, Denemarken en Griekenland sterven meer mensen dan normaal, maar in Frankrijk, Polen en België juist weer niet.