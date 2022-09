3 signalen voor vrouwen dat je hart mogelijk niet in orde is

Vrouwen denken minder vaak dat ze mogelijk last hebben van hun hart dan mannen. "De meeste vrouwen hebben dezelfde symptomen als mannen", zegt cardioloog Leslie Cho, MD . "Tot 70% van de vrouwen heeft druk op de borst of een beklemd gevoel op de borst. Maar 30% van de vrouwen heeft atypische symptomen.”



Extreem vermoeid

"We hebben het niet over normale vermoeidheid zoals je je aan het eind van de dag moe voelt", zegt Dr. Cho. "We hebben het niet over dat je om vijf uur een dutje moet doen."

Wat zorgen baart dat je plotseling uitgeput bent na je normale trainingsroutine. "We hebben het erover dat je normaal een paar trappen op kon lopen – en nu kun je er amper één oplopen", zegt dr. Cho. "Of je kunt niet naar boven lopen zonder ernstige vermoeidheid te voelen."

Andere dingen waar u op moet letten zijn vermoeidheid of een 'druk' op de borstkas, zelfs als je je niet inspant, of extreem moe zijn van eenvoudige activiteiten zoals het bed opmaken, naar de badkamer lopen of winkelen.

Kortademigheid

Naarmate vrouwen ouder worden, veroorzaken een gebrek aan lichaamsbeweging en geleidelijke gewichtstoename problemen zoals kortademigheid. Dit kan echter duiden op een hartprobleem wanneer dit in bepaalde situaties gebeurt.

"Je merkt misschien dat wanneer je een blokje om loopt en je hond uitlaat, je erg kortademig wordt waar je vroeger niet was", zegt dr. Cho. "Als je naar je auto loopt, word je heel, heel kortademig."

Kortademigheid die verergert wanneer u gaat liggen - en verbetert wanneer u rechtop zit - is ook een waarschuwingssignaal voor hartfalen, evenals kortademigheid die na inspanning in de loop van de tijd blijft verergeren. Plotseling kortademig voelen als u niet aan het sporten bent, is ook een symptoom.

Het onvermogen om te doen wat je eerder kon doen

Het definiëren van dit symptoom kan enigszins moeilijk zijn.

"Het is een opvallende verandering in uw functionele status, zoals ik het noem", zegt dr. Cho. "Je kon 20 minuten op de loopband staan, maar nu kun je er amper tien doen omdat je je gewoon zo moe voelt."

Andere mogelijke tekenen van een hartaanval

Tekenen van een hartaanval zien er voor iedereen anders uit, hoewel er een paar veelvoorkomende zijn om op te letten.