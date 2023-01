Chemische stoffen in plastic desastreus voor spermakwaliteit: ‘Jongens veel eerder in puberteit’

Door chemische stoffen in plastic gaat de vruchtbaarheid hard achteruit. Het gebruik van deze hormoonverstorende stoffen moet dan ook worden verminderd, stellen Nederlandse experts bij Nieuwsuur.

Terwijl het onderzoek over de schadelijkheid van de chemicaliën zich opstapelt, blijft Europese regelgeving uit. Het aantal zaadcellen per milliliter is sinds de jaren 70 bijna gehalveerd. Dat komt deels door roken, alcoholgebruik en overgewicht, maar ook door chemicaliën in onder meer plastic, parfum en crèmes.

"We kunnen deze chemische stoffen niet helemaal vermijden", zegt toxicoloog Majorie van Duursen van de Vrije Universiteit van Amsterdam tegen Nieuwsuur. "De stoffen zitten in veel plastics, elektronica, cosmetica. Het kan ook in je eten zitten, met name als je voedsel in plastic bakjes verwarmt in de magnetron."

Slecht ontwikkelde testikels

Deze hormoonverstorende stoffen hebben ook invloed op de ontwikkeling van kinderen. "Het is heel opvallend dat kinderen, die tijdens de zwangerschap verhoogd zijn blootgesteld aan hormoonverstorende stoffen, veel vroeger in de puberteit komen", zegt uroloog Gert Dohle. Ze maken ook minder testosteron aan en de testikels ontwikkelen zich slechter. "De gevolgen van die slechte ontwikkeling is dat jongens, als ze later groot zijn en een kinderwens hebben, onvoldoende zaadkwaliteit hebben. Of ze hebben soms helemaal geen zaad."

Nederland stelt zich ondertussen afwachtend op, terwijl andere landen zoals België en Denemarken wel maatregelen nemen. In dat laatste land zijn er al sinds de jaren 90 strenge wetten. "We hebben een verbod op alle weekmakers in kinderspeelgoed en we hebben een app waarmee je producten kunt scannen op hormoonverstorende stoffen", vertelt bioloog Magnus Lofstedt van het Deense RIVM.