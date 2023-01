‘Zwemmen in koud water is als een veilige manier om drugs te gebruiken’

De Engelse arts Mark Harper weet het zeker: regelmatig ijsbaden kan helpen tegen depressies, artrose, diabetes en darmziekten. Hij werkt als anesthesioloog in Engeland en Noorwegen. Op beide plaatsen zoekt hij aan het begin van de dag open water op. Want hij gelooft dat een paar minuten in ijskoud water gezond is. En hij vindt het erg fijn, vertelt hij aan de Suddeutsche Zeitung.

"Als arts onderzoek ik wat zwemmen in koud water met het lichaam doet. Er zijn aanwijzingen dat regelmatig zwemmen in koud water niet alleen de symptomen van artrose, diabetes of inflammatoire darmaandoeningen vermindert, maar ook kan helpen bij psychische aandoeningen zoals depressie. Aan de andere kant heeft zwemmen ook een groot effect op mijn mentaal welzijn, ook al ben ik niet depressief."

"In het begin doet het koude water soms echt pijn. Maar als je volhoudt, wordt je hoofd langzamerhand helemaal leeg. Ik haal diep adem en geniet van mijn omgeving. Dat is een belangrijke factor bij koudwaterzwemmen: buiten zijn, dicht bij de natuur. Na twee minuten ga ik weer aan land. Terug aan land voel ik alsof iemand op een resetknop in mijn hoofd drukte. Mijn gedachten zijn heel duidelijk. Een van mijn zwemvrienden beschreef het ooit zo: Zwemmen in koud water herinnert me eraan dat ik leef. Het is precies zo."

"Daarnaast komt er dopamine vrij, een gelukshormoon. In koud water gebeurt in principe hetzelfde als wanneer je cocaïne snuift. Zwemmen in koud water is als een geweldige manier om drugs te gebruiken."