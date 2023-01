Hoe verslavend is cafeïne? En hoeveel zit er in energiedrank?

Met cafeïne is veel minder mis dan je misschien denkt. Je kunt gerust vier koppen koffie drinken. Dat is eerder goed dan slecht voor je. En verslaafd aan cafeïne? Dat zit waarschijnlijk tussen de oren.

“Elke dag ongeveer 200 mg cafeïne opnemen is helemaal oké”, stelt Michaël Sels, diensthoofd van de dieetafdeling van UZ Antwerpen, bij HLN. Cafeïne verbetert de concentratie en alertheid. Ook kan het de hartslag iets verhogen en de bloeddruk wat laten stijgen. “Daarom wordt het soms gegeven aan baby’s met een te lage bloeddruk. Er zijn bovendien indicaties dat cafeïne, in lage dosissen, het risico op hart- en vaatziekten, Alzheimer en huidkanker vermindert. Het wordt heel snel in het bloed opgenomen, maar het is ook een stof waarbij snel gewenning optreedt. Het oppeppende effect ervan vermindert als je regelmatig cafeïne gebruikt.”

Toch hoef je niet bang te zijn dat verslaving op de loer ligt. “Niet in de strikte zin van het woord, maar de gewoonte om cafeïne te drinken, kan wel verslavend zijn", aldus Sels. "En dat heeft dan niets te maken met de cafeïne op zich, maar met de handeling die er omheen zit. Er zijn testen gedaan waarbij mensen ’s ochtends decafeïne-koffie kregen zonder dat ze het wisten. Toch merkten ze geen enkel verschil met hun gewone koffie. Ze voelden zich niet meer moe dan anders, wat betekent dat het placebo-effect toch ook speelt en dat er geen verslaving is aan de cafeïne op zich.”

Wil je een lekkere cafeïne-boost, wat kun je dan het beste drinken? Toch het aloude kopje koffie waarschijnlijk, blijkt uit onderstaand lijstje dat HLN opstelde:

• Kopje koffie (125 ml): 40 - 150 mg cafeïne (80 mg gemiddeld)

• Kopje thee (125 ml): 30 - 50 mg

• Kopje decaf koffie (125 ml): 2 - 4 mg (blijft over na het decafeïneren van de koffiebonen)

• Beker chocolademelk met cacaopoeder (180 ml): 30 mg

• Blikje cola, ook light (330 ml): ca. 35 mg

• Blikje energy drink (250 ml): 80 mg

• Flesje energy shot (50-60 ml): 80 mg

• Pure chocolade (14 g): 53 mg

• Melkchocolade (14 g): 17 mg

• Cafeïne kauwgom: 50 mg per tablet

• Cafeïne supplementen: 100 - 200 mg per tablet