10 procent van de beroertes treft jonge mensen: bloedgroep speelt een rol

Een beroerte verwacht je vooral bij oude mensen, maar 10 procent van alle gevallen gebeurt bij personen onder de 55. Je bloedgroep kan de kans iets vergroten.

Te veel eten

Neurologe Laetitia Yperzeele van het universitair ziekenhuis in Antwerpen legt bij HLN uit wat de risicofactoren zijn. “Je moet weten dat bij oudere patiënten vaak klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan de oorzaak liggen. Denk dan bijvoorbeeld aan een hoge cholesterol, roken diabetes of een slagaderverkalking door een te hoge bloeddruk. Bij jonge mensen is dat meestal niet het geval. Zo ligt bij 1 op de 5 jonge mensen een zogenaamde arteriële dissectie aan de basis. Dat is een scheurtje in de wand van een van de slagaders, die het bloed naar de hersenen voert. Door dat scheurtje kunnen er klonters komen, die leiden tot een herseninfarct.”

“Een andere mogelijke oorzaak is een gaatje in het hart. Daarbij is er een opening in het tussenschot van de boezems in het hart. Eén op vier mensen heeft zo’n gaatje, en in de meeste gevallen is dat onschuldig. Maar bij sommige mensen kan het aanleiding geven tot een beroerte.”

De pil

Daarnaast kunnen drugsgebruik, het slikken van de pil en sommige erfelijke aandoeningen een rol spelen. "Drugs zoals cocaïne en amfetamine kunnen bijvoorbeeld leiden tot plotse bloeddrukstijgingen. Iets wat een hersenbloeding kan uitlokken. De anticonceptiepil kan dan weer in combinatie met roken en soms ook overgewicht, leiden tot bloedklonters. En soms vinden beroertes plaats tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling.”

Bloedgroep

Maar ook de bloedgroep speelt een (beperkte) rol volgens een recente studie. Zo hebben mensen met bloedgroep A 16 procent meer kans op een beroerte en mensen met bloedgroep O juist 12 procent minder kans. Maar zo benadrukt de neurologe: “Het onderzoek toonde maar een kleine risicostijging aan. Er zijn andere factoren, die veel doorslaggevender zijn voor het risico op een beroerte. Denk dan bijvoorbeeld aan hoge bloeddruk, suikerziekte, roken of overgewicht.”