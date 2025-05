Volgens een relatie-expert is een scheve grimas een teken dat je relatie op de klippen loopt

. Stel je voor: je partner trekt één mondhoek omhoog in een soort halve glimlach, maar het voelt niet vrolijk. Volgens de beroemde psycholoog John Gottman kan zo’n simpele gezichtsuitdrukking – een grimas aan één kant van de mond – een belangrijk teken zijn dat je Een kleine grimas, een groot signaalStel je voor: je partner trekt één mondhoek omhoog in een soort halve glimlach, maar het voelt niet vrolijk. Volgens de beroemde psycholoog John Gottman kan zo’n simpele gezichtsuitdrukking – een grimas aan één kant van de mond – een belangrijk teken zijn dat je relatie op de klippen loopt. Dit gebaar is vaak een uiting van minachting, en dat is volgens experts het ‘ultieme gif’ voor een relatie.

Waarom is minachting zo gevaarlijk?

Minachting is meer dan alleen een beetje irritatie. Het is een gevoel van superioriteit: je vindt jezelf eigenlijk beter dan de ander. Dat laat je soms onbewust zien via je gezicht, bijvoorbeeld met die typische scheve grimas. Volgens Gottman, die jarenlang koppels observeerde , is minachting zelfs de beste voorspeller van een relatiebreuk. In zijn onderzoek kon hij met 93,6% nauwkeurigheid voorspellen of een stel uit elkaar zou gaan, puur door te letten op dit soort signalen.

Hoe herken je minachting in het dagelijks leven?

Een mondhoek die omhoog krult, vaak samen met een blik van walging.

Ogen rollen tijdens een gesprek.

Kleine, ogenschijnlijk onschuldige gebaren zoals zuchten, kleren rechttrekken of met de vingers friemelen.

Sarcastische opmerkingen of een denigrerende toon.

Deze signalen zijn vaak subtiel, maar ze zeggen veel over hoe je je echt voelt over de ander.

Wat kun je doen als je deze signalen herkent?

Het goede nieuws: je kunt er iets aan doen. Volgens experts is het belangrijk om minachting bespreekbaar te maken voordat het te laat is. Stel vragen als: “Wat is er aan de hand?” of “Hoe voel je je eigenlijk?” Door het gesprek aan te gaan, kun je achterliggende frustraties en gevoelens uitspreken en misschien zelfs oplossen. Het negeren van deze signalen zorgt er juist voor dat de afstand tussen jullie groter wordt.

Wat als je relatie in zwaar weer zit?

Relatieproblemen zijn heel normaal: bijna iedereen krijgt er wel eens mee te maken. De meest voorkomende problemen zijn communicatieproblemen, minder intimiteit, ruzies over kleine dingen, of het gevoel dat je langs elkaar heen leeft. Jaloezie, bindingsangst of verlatingsangst kunnen het extra lastig maken. Het belangrijkste is om eerlijk te zijn naar jezelf én naar elkaar. Zoek hulp als je er samen niet uitkomt, bijvoorbeeld bij een relatietherapeut.