Boodschappen worden steeds duurder

De omzet van de detailhandel is in de eerste drie maanden van dit jaar met 3,1 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat had vooral te maken met prijsstijgingen, het aantal verkochte goederen nam toe met 0,9 procent. Zo zette de foodsector meer om, terwijl het verkoopvolume juist terugliep.

Winkels in voeding en genotsmiddelen zetten in het eerste kwartaal 2,7 procent meer om in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van supermarkten steeg met 2,5 procent, die van speciaalzaken met 4,1 procent. Het aantal verkochte goederen in deze sector daalde juist, constateert het CBS.

De omzet in de non-foodsector steeg met 3,4 procent. Deze sector verkocht juist 5,5 procent meer goederen. Vooral drogisterijen, schoenenwinkels en winkels in recreatieartikelen zetten volgens het statistiekbureau meer om. Dit in tegenstelling tot winkels in consumentenelektronica en verkopers van huishoudartikelen, zoals meubels en verlichting. Daar daalde de omzet met respectievelijk 5,9 procent en 8,1 procent.

Positiever

Verder meldt het CBS dat de onlineomzet relatief sterk steeg, met 5,2 procent op jaarbasis. De omzet van webshops die uitsluitend online verkopen steeg met bijna 8 procent. Detailhandelaren die hun producten zowel online als in fysieke winkels verkopen, zagen de online geboekte omzet met 1,5 procent stijgen.

Volgens het CBS werden in de maanden januari tot en met maart 69 bedrijven failliet verklaard. Dat waren een jaar eerder nog 98. Ondernemers in de detailhandel waren bovendien positiever dan eind 2024. Zo gaf bijna 1 procent van de ondernemers aan voor de komende drie maanden een verslechtering van het economische klimaat te verwachten. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat nog bijna 10 procent.