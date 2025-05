Schone lakens in je hotelkamer? Dat is zeer de vraag

1. Die liet op de lakens een met het oog onzichtbaar merkteken achter. Het was slechts te lezen met UV-licht. Met UV-licht zag je in grote letters op de lakens staan: “I slept here”. Vervolgens kwam medewerker 2, die dezelfde kamer had geboekt voor de aansluitende nacht. Die controleerde met UV-licht de lakens. Bij 3 van de 9 hotels bleken de lakens niet verschoont. Het ging om goede hotels in het centrum van Manhattan. Maar toch laat 1 op de 3 hotels je slapen in de smeerboel van de vorige gast. Alle drie de betrapte hotels toonden zich hoogst verbaast. Hoe kon dat nu? Ze verschoonden iedere keer de lakens in alle kamers voor een nieuwe gast kwam. Er zijn 2 oplossingen als je het niet fijn vindt in de lichaamssappen van een vreemde te slapen. 1. Je vraagt in het hotel bij aankomst een extra set lakens en verschoont het bed, of 2. je neemt lakens mee van huis. Of je gaat gewoon slapen en maakt jezelf wij dat je zeker weet dat de lakens schoon zijn