Waarom blijven we soms hangen? Iedereen heeft gewoontes die het leven makkelijker maken. Maar sommige dagelijkse patronen houden je juist tegen om te groeien, nieuwe dingen te proberen of écht gelukkig te zijn. Vaak zijn deze gewoontes zo normaal geworden, dat je ze niet eens meer opmerkt. Toch zijn het juist deze onbewuste patronen die je ontwikkeling kunnen remmen. Hieronder lees je drie veelvoorkomende gewoontes die de meeste mensen beperken – en wat je eraan kunt doen.

1. Je blijft proberen te veranderen in een omgeving die je niet steunt

Stel je voor: je wilt gezonder leven, maar je vrienden gaan elke vrijdag naar de snackbar. Of je wilt minder drinken, maar je collega’s proosten elke borrel. Hoe sterk je ook bent, als je omgeving niet meewerkt, wordt veranderen bijna onmogelijk. Je blijft energie steken in het volhouden, maar raakt uiteindelijk uitgeput. De oplossing? Zoek actief een omgeving die jouw doelen ondersteunt. Dat kan betekenen dat je nieuwe mensen ontmoet, vaker sport met een groep of online communities opzoekt die bij jouw ambities passen. Je omgeving bepaalt voor een groot deel je succes – dus kies bewust waar je je tijd doorbrengt.

2. Je jaagt het succes na zoals anderen het hebben bedacht

Veel mensen meten hun succes aan de hand van wat familie, vrienden of de maatschappij belangrijk vinden: een vaste baan, een groot huis, veel geld. Maar is dat ook jouw droom? Vaak nemen we onbewust de doelen van anderen over, zonder stil te staan bij wat we zelf echt willen. Hierdoor kun je jarenlang hard werken aan iets waar je uiteindelijk niet gelukkig van wordt. De sleutel is om jouw eigen definitie van succes te bepalen. Wat vind jij belangrijk? Waar krijg jij energie van? Door je eigen pad te kiezen, voel je je vrijer en gemotiveerder.

3. Je wacht tot passie vanzelf op je pad komt

Veel mensen denken dat passie iets is wat je “vindt”. Ze wachten tot ze ineens enthousiast worden over een hobby, studie of baan. Maar passie ontstaat juist door dingen te doen, te proberen en je ergens in te verdiepen. Als je blijft wachten tot de perfecte kans voorbijkomt, gebeurt er vaak niets. Begin daarom gewoon met kleine stappen: zet je volledig in voor wat je nu doet, probeer nieuwe dingen uit en wees nieuwsgierig. Door actief te leven en te experimenteren, groeit je passie vanzelf.

Hoe doorbreek je deze patronen?