Vrouw overlijdt nadat ze 44 uur op brancard in ziekenhuisgang ligt

44 uur lang ligt een vrouw in een Frans ziekenhuis op een brancard te wachten tot ze onderzocht wordt. Uiteindelijk is ze overleden. Haar dochter klaagt nu het ziekenhuis aan.

Op 19 december vorig jaar wordt de 83-jarige Josette rond 19 uur binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Simone Veil-ziekenhuis in Val-d'Oise, ongeveer 20 kilometer boven Parijs. Ze belandt op een brancard in de gang.

Dochter Marie-Pierre Mazzaggio komt rond 21 uur in het ziekenhuis aan en ziet dat de halfzijdig verlamde vrouw het koud heeft. Na meerdere vergeefse verzoeken om een dekentje moet de donsjas van Marie-Pierre de vrouw warmhouden.

Pas 24 uur later krijgt Josette een arts te zien. Ze is in de tussentijd niet verschoond en kreeg alleen wat compote te eten. Testen tonen aan dat ze uitgedroogd is en last heeft van nierfalen.

Maar er is nog steeds geen plaats in het ziekenhuis en dus blijft de vrouw op de brancard in de gang liggen. Nog een dag later krijgt ze te horen dat ze maar terug moet naar het verpleeghuis waar ze woont. In totaal heeft ze 44 uur voor niets op de spoedeisende hulp gelegen.

Vijftien dagen later overlijdt Josette, nadat ze niet meer wilde eten. Dochter Marie-Pierre weet zeker dat de behandeling in het ziekenhuis de druppel was voor de vrouw. "Mijn moeder was altijd een vechter, heel positief, ze ging altijd tot het uiterste. Ik denk dat deze gebeurtenissen een trigger voor haar waren om te zeggen: ik wil niet meer.”

De dochter heeft een klacht ingediend en het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Het ziekenhuis laat weten: "Eind 2022 werd gekenmerkt door een kritieke situatie op nationaal en lokaal niveau. Ondanks de inzet van onze teams is de wachttijd op de spoedeisende hulp gestegen tijdens deze periode. Het spijt ons oprecht voor onze patiënten en hun dierbaren.”