Minder stress, meer bewegen en gezonder eten. Dan kom jij ook van dat buikje af

Voor je het weet is het weer zomer en zit je nog steeds met dat buikje. Het is bovendien niet gezond. Maar hoe kom je ervan af?

Eerst even dit: er is een belangrijk verschil tussen buikvet dat zich in de uitwendige laag bevindt van de buik en buikvet dat tussen de organen zit. Bij vrouwen bevindt het zich vaker in de buitenste laag. “Bij mannen zie je vaker ophopingen van inwendig vet, ofwel visceraal buikvet, dat zich manifesteert door een uitstekende buik. Leuk ­weetje: hier komt de term binnenvetter vandaan”, vertelt Michel Visser, chirurg bij Polikliniek de Blaak, bij HLN.

Maar dat visceraal vet is dus veel schadelijker. Het is slecht voor je organen en het vergroot de kans op hart- en vaatziekten. “Vetcellen zijn vaak ook de boosdoener bij aderverkalking of -verstoppingen, waarbij de kans op een hart- of herseninfarct toeneemt”, legt Visser uit. “In onze westerse maatschappij is dat een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Een gebalanceerd dieet, voldoende bewegen en een gezonde levensstijl kunnen dat gevaar afwenden.”

Ook voldoende slaap is belangrijk en niet te veel stress. “Als je je telkens opgejaagd voelt, blijft je cortisolgehalte hoog”, legt diëtist Martijn Henckens uit. “Maar omdat je lichaam bij stress zelden in actie komt, wordt de door stress aangemaakte glucose niet gebruikt. Dat vet slaat je lichaam op, vooral rond de buik. Naast bewegen is ook ontspanning dus belangrijk om af te vallen.”