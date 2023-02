Man ligt in MRI-scan en schiet per ongeluk zichzelf dood

Het is een wel heel bizar ongeval, dat in Brazilië is gebeurd: een advocaat uit São Paulo had een wapen op zak, terwijl hij in een MRI-scan moest. Doordat het apparaat magnetisch werkt, ging het wapen af. De man is overleden.

De 40-jarige Leandro Mathias de Novaes moest op 16 januari in het ziekenhuis zijn voor de scan. Hij kreeg de opdracht om alle metalen voorwerpen te verwijderen voor hij de scanner in zou gaan. Hij hield echter stiekem zijn pistool bij zich.

Door de magnetische werking van de MRI-scan kon het wapen afgaan. De kogel ging recht zijn buik in. De artsen hebben nog geprobeerd zijn leven te redden, maar dat is niet gelukt, zo schrijft persbureau Jam Press.

De advocaat was erg actief op TikTok, waar hij zich groot voorstander toonde van wapenbezit. Hij plaatste regelmatig pro-wapenfilmpjes voor zijn ruim 12.000 volgers. De man had overigens wel een geldige wapenvergunning.