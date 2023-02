Wat gebeurt er als je helemaal stopt met het eten van suiker

Er is één voedingsmiddel dat heel veel mensen proberen te vermijden: suiker.

Dat is een uitdaging omdat het op nietsvermoedende plaatsen wordt gevonden, zoals in vegetarische hamburgers, tomatensaus en crackers. Maar het effect is verbluffend volgens Dr. Eric Pham, MD van het St. Joseph's Hospital in Californië.

Binnen een week kun je een lagere bloeddruk verwachten, evenals gezondere niveaus van vet en insuline in de bloedbaan, zegt hij.

Natuurlijk, hoe je lichaam reageert op de afwezigheid van suiker hangt af van hoeveel er van nam voor je stopte - en of je koolhydraten eet. Je lichaam breekt complexe koolhydraten, zoals havermout en fruit, af tot eenvoudige suikers om als energie te gebruiken.

Maar wat als je alle voedingsmiddelen met een hoge glycemische waarde zou schrappen, zoals keto-enthousiastelingen doen? "Je zult drie zware dagen hebben", zegt Dr. Brian Quebbemann, MD, een obesitas-chirurg gevestigd in Californië.

Ten eerste zul je waarschijnlijk dagdromen over zoetigheid. Hij legt uit dat dit gebeurt omdat je geen suiker hebt om je hersenen te stimuleren.

Maar er gebeuren veel goede dingen in je lichaam.

Insuline, een hormoon dat glucose reguleert, daalt. In het begin zul je je moe en futloos voelen, maar dat gaat binnen een paar dagen over. Adrenaline zal toenemen en helpen bij het afbreken van glycogeen, of suiker, die in je lichaam is opgeslagen. Dit komt vrij snel in je bloedbaan terecht, zegt Quebbemann.

"Daar ben je in minder dan 24 uur doorheen", zegt hij.

Binnen drie tot vijf dagen maakt je lever ketonen uit vet, omdat er geen glucose meer is, de belangrijkste energiebron van je lichaam. Dat is wanneer je lichaam in ketose komt, oftewel de vetverbrandingsmodus.

Als gevolg hiervan kun je spierkrampen krijgen, omdat je veel water verliest als je in ketose bent nadat je suiker hebt geschrapt. Sommige mensen ervaren de keto-griep, die gepaard gaat met hoofdpijn, vermoeidheid en krampen, die ongeveer een week aanhoudt.

Maar als dat eenmaal voorbij is, voel je je energieker, gefocust en kalmer, zegt Quebbemann.

Het is normaal dat mensen suiker en voedingsmiddelen met een hoge glycemische waarde (wit brood, bier, aardappelen, etc.) schrappen om gedurende korte tijd af te vallen. Doktoren weten echter nog steeds niet zeker of dit op de lange termijn gezond is, legt Quebbemann uit.

Daarom raden veel artsen aan om gezonde complexe koolhydraten te eten. Hoewel ze worden afgebroken tot suiker, is dit een volkomen normaal en gezond proces, zegt Quebbemann.

“Je krijgt er geen hoofdpijn van. Je krijgt de crashes niet. Je krijgt een constant energieniveau', zegt hij.