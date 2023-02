Hoe kom je van die vieze knoflooksmaak af na het eten?

Knoflook geeft heel veel maaltijden nét dat beetje extra, maar achteraf kun je snel genoeg krijgen van de smaak. Dus hoe kom je ervan af?

Knoflook bevat zwavelverbindingen, die vrijkomen als je het snijdt. Ook in je maag laat knoflook nog zwavelverbindingen los wat die smerige geur tot gevolg heeft: die komt via je poriën en mond naar buiten. Je kunt dit hele gedoetje voorkomen door knoflook te blancheren voor je hem gebruikt. Daardoor worden de zwavelverbindingen minder en de smaak milder.

Maar ook achteraf zijn er nog genoeg manieren om van die geur en smaak af te komen. Ga kauwen op platte peterselie of kardemompeulen. Die neutraliseren de geur. Ook een kopje sterke muntthee zonder honing kan helpen. Dit werkt beter dan kauwgom of tanden poetsen doordat de thee langer in je maag blijft en daar een gunstig effect heeft op de zwavelverbindingen.